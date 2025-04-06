Berhan Şimşek'e tepki: 'Aferin Berhan, A Haber'e ver röportajı!'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 17:15

Güncelleme: 06.04.2025 - 17:15

21. Olağanüstü Kurultayı'nı yapan CHP'de, topladığı 97 imzayı 5 dakika geç teslim ettiği için genel başkan adaylığının kabul edilmediğini iddia eden eski Milletvekili Berhan Şimşek, kurultay salonunda Özgür Özel'le tartıştı.

Kurultay Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Berhan Şimşek'i yalanlayarak, "Bırakın 5 dakikayı, Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" dedi.

Berhan Şimşek ise kurultayın yapıldığı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin önünde basın mensuplarına konuşurken "Sayın Özgür Özel, kutluyorum sizi. Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Partim adına büyük acı duyuyorum. Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken sayın Özgür Özel ve yanındakiler tablalı don giyiyordu, kısa pantolonla geziyordu" ifadelerini kullandı.

Şimşek'i konuşması sırasında bir CHP delegesi, Şimşek’e mikrofon uzatanlar arasında iktidara yakın A Haber televizyonunun da bulunmasına işaret edip yüksek sesle “Berhan, aferin! A Haber’e ver röportajı!” diye bağırdı.