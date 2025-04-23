Berkay Gezgin'den Cem Küçük'e 'elden para' yanıtı: 'Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım'

CHP PM Üyesi Berkay Gezgin, kendisi için önce “MASAK raporunda 1 milyon lira aldığı yer alıyor” iddiasında bulunup sonra da “MASAK raporunda 42 bin 500 aldığı yazıyor, gerisini elden almış” diyen Cem Küçük’e yanıt verdi.

Berkay Gezgin'den Cem Küçük'e 'elden para' yanıtı: 'Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:54

İktidara yakın Cem Küçük, CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’e İBB’den parça parça 1 milyon lira ödendiğinin hazırlanan MASAK raporunda yer aldığını iddia etmişti.

Gezgin'in iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıklaması üzerine Cem Küçük önceki gün TGRT Haber’de katıldığı programda iddiasına "güncelleme" yaptı.

Küçük bu kez, MASAK raporunda Berkay Gezgin’e 42 bin 500 lira ödendiğinin yer aldığını, kalan paranın ise elden ödenmiş olabileceğini öne sürdü.

Cem Küçük'ün bu ifadeleri üzerine Gezgin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.  

Küçük'ün konuyla ilgili konuşmalarını içeren iki görüntünün bulunduğu videoyu paylaşıp "Beni ayda 1 milyonla zengin etti, sonra 42.500’e düşürdü. Şimdi de elden vermiş olabilir diyor. Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım" dedi.



Etiketler: #CEM Küçük #Ekrem İmamoğlu

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