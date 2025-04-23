Berkay Gezgin'den Cem Küçük'e 'elden para' yanıtı: 'Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım'

Yayınlanma: 23.04.2025 - 09:54

Güncelleme: 23.04.2025 - 09:54

İktidara yakın Cem Küçük, CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’e İBB’den parça parça 1 milyon lira ödendiğinin hazırlanan MASAK raporunda yer aldığını iddia etmişti.

Gezgin'in iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulunacağını açıklaması üzerine Cem Küçük önceki gün TGRT Haber’de katıldığı programda iddiasına "güncelleme" yaptı.

Küçük bu kez, MASAK raporunda Berkay Gezgin’e 42 bin 500 lira ödendiğinin yer aldığını, kalan paranın ise elden ödenmiş olabileceğini öne sürdü.

Cem Küçük'ün bu ifadeleri üzerine Gezgin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Küçük'ün konuyla ilgili konuşmalarını içeren iki görüntünün bulunduğu videoyu paylaşıp "Beni ayda 1 milyonla zengin etti, sonra 42.500’e düşürdü. Şimdi de elden vermiş olabilir diyor. Bu tempoyla gidersen sonunda ben sana borçlanacağım" dedi.



