Cem Küçük ve Ersan Şen'in kavgası Meclis'e taşındı! CHP'den, Bakan Tunç'a zor soru: 'Bir soruşturma başlatıldı mı?'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:47

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:52

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelik soruşturmaya dair Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında yaşanan tartışmayı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Cem Küçük’ün sorular üzerine "Savcıların gelip kendisine anlattığını" ifade ettiğini belirten Akdoğan, soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu hatırlattı. Akdoğan, şunları kaydetti:

"Soruşturma evresi, Ceza Muhakemesi Kanunu gereği kamuya karşı gizli şekilde yürütülür. Bir gazetecinin, savcılardan veya soruşturmanın içinden doğrudan bilgi aldığını ima etmesi, soruşturmanın gizliliği ilkesinin açıkça ihlali anlamına gelebilir. Eğer böyle bir bilgi akışı gerçekten yaşanıyorsa, bu durum hukuk devletinin temel ilkelerine gölge düşürür. Eğer iddialar gerçek dışıysa da kamuoyunu yanıltma ve savcılara isnat yoluyla itibar zedeleme söz konusudur."

"BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Akdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu soruları yöneltti:

"1) Cem Küçük’ün ifadeleri doğrultusunda hangi savcıların gizliliği ihlal ettiği yönünde bir soruşturma başlatılmış mıdır?

2) Şayet böyle bir ihlal söz konusu değilse, kamuoyunu yanıltan ve savcılara isnatla suç işleyen şahıs hakkında Bakanlık tarafından adli bir işlem yapılmış mıdır?"

Adaletin, keyfi bilgi akışlarıyla değil; şeffaflık, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle işlemesi gerektiğini vurgulayan Akdoğan, “Soruşturmanın gizliliği bizzat savcılar eliyle ihlal ediliyorsa bu bir skandaldır. Aksi halde, gerçek dışı beyanlarla savcıların zan altında bırakılması da ayrı bir suçtur. Her iki ihtimal de açıklığa kavuşturulmalı, kamu vicdanı rahatlatılmalıdır” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmanın konuşulduğu programda Cem Küçük’ün dosyayla ilgili hedef gösteren sözler kullanması üzerine Ersan Şen'den yandaş gazeteciye tepki gelmişti.

Ersan Şen'in “Senin özelliğin ne ya her şeyi biliyorsun? Sen insanları canlı yayında mahkum ediyorsun” diyerek yüklendiği Cem Küçük, bu isimlerin operasyonlardaki MASAK raporunda olduğunu iddia etti.

Şen, Cem Küçük'ün operasyonlar hakkında bu kadar açık ve kesin dille konuşmasını eleştirmeye devam etmesi üzerine ikili arasında tartışma giderek sertleşti.

İki isim arasında sosyal medyada da gündem haline gelen tartışma anlarında diyalog şöyle oldu:

Şen: Sen nereden biliyorsun yahu!

Küçük: Konuşuyorlar bize.

Şen: Nereden biliyorsun savcı seni mi aradı?

Küçük: Ya gelip konuşuyorlar tabii ya!

Şen: Yav kardeşim olur mu öyle şey ya... Niye sana haberlerini veriyor ya!

Küçük: Ya biz haberlerini yapıyoruz sen bizi okumuyorsun ki ya!

Şen: Niye sana haber versinler senin ne özelliğin var?

Küçük: Ya yasadışı bahis bile var.. Ne demek senin ne özelliğin var.. Bu konuyu sen konuşmuyorsun ben konuşuyorum!

Şen: Basın açıklaması yapsın o zaman savcı ya!

Küçük: Sen üstünü örtüyorsun İmamoğlu'nun!

Şen: Kardeşim olur mu ya.. kardeşim sen kalkıyorsun diyorsun ki gördüm, okudum, baktım, budur.

Küçük: Ya var bunlar masak raporlarında var ya!

Şen: Ya sen benim katılmadığım bir yayında insanları mahkum ettin ya!

Küçük: Mahkum etmiyorum hocam.

Şen: Nasıl etmiyosun ya o alınacak bu alınacak!

Küçük: Ben 'kimse alıncak' demiyorum nerde diyim bunu ya... o muhalif medyanın uydurması.