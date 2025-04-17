Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
CHP PM Üyesi Berkay Gezgin, AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Küçük, Gezgin hakkında İBB şirketlerinden 1 milyon lira aldığını öne sürmüştü.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Cem Küçük, 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı olarak bilinen CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkında bir iddia ortaya atmıştı. Küçük, Gezgin'e İBB şirketlerinden 1 milyon lira gönderildiğini öne sürmüştü.
CHP PM Üyesi Berkay Gezgin ise Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
"GERÇEK DIŞI"
Berkay Gezgin, Sözcü TV'de yaptığı açıklamayı kişisel X hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kamuoyu ile paylaştı:
"Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."
Etiketler: #Berkay Gezgin #CEM Küçük #Suç duyurusu
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