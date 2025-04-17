Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu

Yayınlanma: 17.04.2025 - 18:27

Güncelleme: 17.04.2025 - 18:27

AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Cem Küçük, 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı olarak bilinen CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkında bir iddia ortaya atmıştı. Küçük, Gezgin'e İBB şirketlerinden 1 milyon lira gönderildiğini öne sürmüştü.

CHP PM Üyesi Berkay Gezgin ise Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"GERÇEK DIŞI"

Berkay Gezgin, Sözcü TV'de yaptığı açıklamayı kişisel X hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kamuoyu ile paylaştı:

"Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."