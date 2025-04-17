Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu

CHP PM Üyesi Berkay Gezgin, AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Küçük, Gezgin hakkında İBB şirketlerinden 1 milyon lira aldığını öne sürmüştü.

Berkay Gezgin'den yandaş Cem Küçük'e suç duyurusu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 18:27

AKP'ye yakınlığı ile bilinen 'gazeteci' Cem Küçük, 'Her şey çok güzel olacak' sloganın mimarı olarak bilinen CHP PM Üyesi Berkay Gezgin hakkında bir iddia ortaya atmıştı. Küçük, Gezgin'e İBB şirketlerinden 1 milyon lira gönderildiğini öne sürmüştü. 

CHP PM Üyesi Berkay Gezgin ise Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"GERÇEK DIŞI"

Berkay Gezgin, Sözcü TV'de yaptığı açıklamayı kişisel X hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kamuoyu ile paylaştı:

"Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."


Etiketler: #Berkay Gezgin #CEM Küçük #Suç duyurusu

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