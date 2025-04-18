Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:39

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:39

İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 6 kişiye tutuklama, 6 kişiye ise asli kontrol talep edilmişti. Yurttaşlar Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın kim olduğunu araştırıyor. Peki, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz kimdir? Ali Rıza Yılmaz neden tutuklandı? İşte ayrıntılar...

ALİ RIZA YILMAZ KİMDİR?

Ali Rıza Yılmaz, 2009-2019 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği, CHP Grup sözcülüğü ve CHP İstanbul Grup sözcülüğü yaptı.

Daha sonra Beşiktaş Belediye Koordinatör Başkan Yardımcısı oldu.

ALİ RIZA YILMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

İhaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz tutuklandı.