Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a gözaltı... Ekrem İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Başkanımızın yanındayız!'

Yayınlanma: 13.01.2025 - 09:12

Güncelleme: 13.01.2025 - 09:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'ihale yolsuzluğu' soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da "bazı belediyelerde, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının" tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında, 'Aziz İhsan Aktaş' liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin de bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilenler arasında tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bulunuyor.

AKPOLAT DAHİL 39 KİŞİ GÖZALTINDA

Son olarak operayon kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil 39 kişi gözaltına alındı.

İMAMOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Son olarak kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Başkanımızın yanındayız" dedi.

İmamoğlu, X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden 'operasyon' ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor. Sabah Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat ve diğer yöneticiler için de aynı süreç işletildi. Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz / edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."

İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden “operasyon” ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 13, 2025

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konu ile ilgil İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen çıkar amaçlı suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesiyle başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık üç aylık süreçte elde olunan delillere göre;

1-)Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve örgüt bünyesinde faaliyet gösteren (24) şüpheli hakkında Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Rüşvet Verme, İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Mal Varlığı Değerlerini Aklamak Suçlarından,

2-)Aralarında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in de yer aldığı belediye görevlisi (12) şüpheliyle ilgili olarak (Dinlenen tanık, toplanan delil ve alınan bilirkişi raporlarından , Esenyurt Belediyesinin soruşturma kapsamındaki ihalelerin hazırlık sürecinde yüklenici firma çalışanı ve aynı zamanda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şahsın ihale hazırlık sürecinde ihale yetkilileri olan Esenyurt Belediyesi görevlileriyle belediye binasında görüşme yaptığı, yaklaşık maliyet ve şartnameye müdahale ettiği ve gizli kalması gereken belgelere ulaşarak ihaleyi istedikleri gibi neticelendirmeye yönelik fesat içerikli fiillerin tespiti) İhaleye Fesat Karıştırmak, Rüşvet Almak ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından (11) şüpheli hakkında (şüpheli Ahmet Özer silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan başka soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğundan gözaltı işlemi icra edilmemiş olup bilahare sevki sağlanacaktır),

3-)Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ Başkanı ve üyeleri ile birlikte toplamda (10) şüpheli hakkında ; Suç örgütü üyeliği , İhaleye fesat karıştırma , Rüşvet ve 3628 sayılı Mal Bildirimde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 13. maddesi uyarınca Haksız Mal Edinme suçlarından,

Olmak üzere toplamda (47) şüpheli hakkında 13.01.2025 saat: 05.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma kararları verilmiş olup kararların icrasına yönelik işlemler devam etmektedir."