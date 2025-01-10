Ekrem İmamoğlu duyurdu: Şam ziyaretine 'Erdoğan' iptali!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:48

Güncelleme: 10.01.2025 - 15:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği olarak Suriye'nin başkenti Şam'a yapacakları ziyaretin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak Şam Valiliği'yle temas kurduklarını belirten İmamoğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Bu yönüyle de ciddi bir teknik ve bürokratik bir heyetimiz hazırlık yaptı ve Dışişleri Bakanlığı'yla da temas kurarak ilgili yazılarımızı yazarak Şam'a başta Şam olmak üzere aslında Suriye'nin birçok şehrine ilerleyen zaman diliminde giderek niyetimizi de beyan ettik.Bu temaslar sonucunda görüşme 9 Ocak itibariyle netleşti. Pazar günü saat 14'e randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı. Ama ne yazık ki randevu teyidiniden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı ve o 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği yazılı olarak 'Türkiye Belediyeler Birliği'yle görüşme Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi' diyerek randevuyu iptal etti. Bu çok vahim bir durumdur. Ben açıkçası net olarak ifade edeyim. Bu iptal vahim bir duruştur" dedi.

"ÇOK KÖTÜ BİR MÜDAHALE"

İmamoğlu, kararla ilgili tepkisini dile getirdiği sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı ziyaretinden önce bu görüşmenin yapılmasının nesi doğru değil diye buradan soruyorum. Kaldı ki bu tür ortamların öncesinde bu tür kurum ve kuruluşların gitmesini de ben şahsen olumlu bulurum.” ifadelerini kaydeden İmamoğlu, “En üst seviyedeki ziyaretler öncesi bu tür buluşmaların ülkemizin, insanımızın daha iyi bilgilendirilmesine de katkı sunacağını düşünüyorum. Aynı zamanda tabii teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için ne yaşandı da bu iptal edildi. Kimler devreye girdi? Kimler bu konuda müdahale etti?”

İmamoğlu, “Bugün böylesi önemli bir kurumun Türkiye Belediyeler Birliği'nin 1400'e yakın yerel yönetimin en üst çatısı olan bir kuruluşun seyahatine böylesi bir müdahale çok kötü bir müdahaledir. Tabii o seyahatler ne kadar normalse Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ziyareti ve seyahati o denli normal ve ön önemlidir. Şam'a biz bugün iş makineleri yollasak kim rahatsız olacak? Ya da Halep'e ya da Laziye'ye destek olsak örneğin bir yerde bir çocuk eğitim merkezinin kurulmasına bütün know how'ımızla oraya gidip çalışmalar yapsak kim rahatsız olacak?” dedi.

'KIRMIZI KART' EYLEMİNE DESTEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AKP'ye karşı 'kırmızı kart' kampanyası için görüşü de merak edilen İmamoğlu, şu yorumu yaptı:

"Kırmızı kart hak edene gösterildiği zaman doğru bir iştir. maçta da kırmızı kart haksız yere gösterilince insanlar kızar, yuhalar ama haklı yere gösterildiğinde de kendi takımı bile olsa susar. Şu anda bu iktidara kırmızı kart gösterildiğinde ben eminim ki bu ülkede o, o partiye oy verenlerin dahi en az yüzde 70'i, 80'i 'Evet bu kırmızı kart haklı kardeşim' deyip kafasını öne eğecektir. Bunun içinde emekliler vardır. Bunun içinde üniversite öğrencileri vardır. Bunun içinde dar gelirliler vardır. İşsizler vardır. Atanamayan öğretmenler vardır. Bunun içinde bugünkü asgari ücretle geçirme çabasında olan insanlar vardır. Dolayısıyla hak eden bir kırmızı kartı gösterme konusunda genel başkanımız güzel bir öneride bulunmuştur. Tabii ki kendi taraftarı, kendi oyuncusuna kırmızı kart göstermekte imtina edebilir ama bizim milletimiz dediğimiz gibi vicdanen bunu kabul eder. Ben de muhalif olan her insanın bugün bu iktidarın bu kötü uygulamalarına şahitlik eden her insanın yüreğiyle, eliyle gerektiğinde bazen buluşmalarda, meydanlarda gayet kıpkırmızı kartlarını bu iktidara gösterebilirler, çoktan hak ettiler. Oyun dışı kalacakları gün de sandığı ilk kurulduğu gün olacak.