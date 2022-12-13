Beşiktaş Belediyesi’nden 'operasyon' haberleri üzerine açıklama

13 Aralık 2022 Salı, 14:56

Beşiktaş Belediyesi'nin eski yönetimine yönelik 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi de aralarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi, operasyon üzerine bir açıklama yaptı. AKP'ye yakın medya organlarında operasyonun mevcut belediye yönetimine yönelik yapılmış gibi haberleştirildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Bugün çeşitli basın yayın organlarında “Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon” başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamanın devamında ise “Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.