Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyon: Gözaltılar var...

Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyon: Gözaltılar var...
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AA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:16

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

9 GÖZALTI

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı

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