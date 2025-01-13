Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyon: Gözaltılar var...
Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
9 GÖZALTI
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı
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