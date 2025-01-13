Van'da 'göçmen kaçakçılığı' operasyon: Gözaltılar var...

Yayınlanma: 13.01.2025 - 10:16

Güncelleme: 13.01.2025 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

9 GÖZALTI

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 5-12 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.