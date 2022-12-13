Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine operasyon

Beşiktaş Belediyesi'nin eski yönetimine yönelik 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi. Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi de aralarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

AA/DHA
13 Aralık 2022 Salı, 13:35
Beşiktaş Belediyesi'nin eski yöneticilerine operasyon
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Beşiktaş Belediyesi'nde eski yönetime yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü kurma", "rüşvet", "irtikap" suçlarına yürütülen soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, müfettişlerin rutin denetimleri sırasında ortaya çıkardığı rüşvet ağı sonrası 6 ayrı soruşturma dosyası hazırlanan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerden 16'sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ele geçirilirken, aramaların sürdüğü öğrenildi.


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