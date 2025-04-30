Beşiktaş'ta 'şeyh'in lüks aracı, 'çakar'ıyla emniyet şeridinde!

İstanbul Beşiktaş’ta bir motokurye ile lüks araç sürücüsü arasında, araçtaki çakar sistemi nedeniyle tartışma yaşandı. Sürücünün "tahsisli araç" dediği lüks otomobilin Menzil cemaati "şeyh"i tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta 'şeyh'in lüks aracı, 'çakar'ıyla emniyet şeridinde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:50

Karayollarında usulsüz çakarlı araç kullanımının çok çarpıcı bir örneği daha gözler önüne serildi. 

Bu kez adres İstanbul Beşiktaş oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, çakarlı lüks aracıyla emniyet şeridinde seyreden sürücü diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Görüntülerde, bir motokuryenin sürücüye "Hanımefendi görevli misiniz, şu an görev emriniz var mı?" diye seslendiği, buna karşılık sürücünün ise "Neden çekiyorsunuz? Tahsisli araç" diye yanıt verdiği duyuluyor. 

'ŞEYH'İN ARACI ÇIKTI

Usulsüz çakarlı araçla emniyet şeridini kullanarak ilerleyen sözkonusu aracın Menzil cemaatinin "şeyh"lerinden Fettah Erol'un kullandığı ortaya çıktı.

Mercedes marka, 34 GH 1525 plakalı sözkonusu araç, cemaatin Adıyaman'da merkezi bulunan Menzil köyünde, Erol ve cemaatin diğer ileri gelenlerini taşırken de görülmüştü. 

 


Etiketler: #menzil #beşiktaş

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