Beyazıt'ta 'yılbaşı' protestosu

31 Aralık 2021 Cuma, 15:54

Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği'ne üye bir grup, Cuma namazı çıkışında Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi.

Gruptakiler, pankart ve dövizler açarak, yılbaşı kutlamalarını "protesto" etti. Daha sonra basın açıklaması okundu.

Okunan açıklamada, "Yılbaşı kutlamaları toplumsal düzeni bozmaya yönelik bir mühendislik projesidir. Noel Baba ise kapitalist sistemin bir yansıması olarak, maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın’ diğer adıdır. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak diyoruz ki: Ey Müslüman kardeşlerim, İslam topraklarında yaşam savaşı varken sen yılbaşı kutlayamazsın. Doğu Türkistan’da Müslümanlar zindanlara hapsedilirken, Filistin’de, Keşmir’de ve diğer İslam coğrafyalarında kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin" ifadeleri yer aldı.



