Beyazıt'ta 'yılbaşı' protestosu
İstanbul Beyazıt Meydanı'nda toplanan Cuma namazı çıkışı toplanan bir yılbaşı kutlamalarını "İslam'a aykırı" olduğu gerekçesiyle protesto etti.
Saadet Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Anadolu Gençlik Derneği'ne üye bir grup, Cuma namazı çıkışında Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi.
Gruptakiler, pankart ve dövizler açarak, yılbaşı kutlamalarını "protesto" etti. Daha sonra basın açıklaması okundu.
Okunan açıklamada, "Yılbaşı kutlamaları toplumsal düzeni bozmaya yönelik bir mühendislik projesidir. Noel Baba ise kapitalist sistemin bir yansıması olarak, maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simgedir. Yani özet olarak ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın’ diğer adıdır. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak diyoruz ki: Ey Müslüman kardeşlerim, İslam topraklarında yaşam savaşı varken sen yılbaşı kutlayamazsın. Doğu Türkistan’da Müslümanlar zindanlara hapsedilirken, Filistin’de, Keşmir’de ve diğer İslam coğrafyalarında kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin" ifadeleri yer aldı.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021 böyle geçti
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'le gündeme gelmişti
- İşte emekli ve memurun alacağı zam!
- Kuyumculardan altın fiyatlarına ilişkin yeni tahmin
- Akaryakıtta rekor zam!
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu'nun Erdoğan'ı ateşe attığı iddianame
- Merkez'den yeni 'kur' kararı
- Soylu'nun hamlesi AKP'yi huzursuz etti
- Benzin ve motorine dev zam
- Dünyaca ünlü ekonomistten Nureddin Nebati’ye tepki