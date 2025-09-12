Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Karakaya istifa etti

Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.09.2025 12:34:00
Haber Merkezi
CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"10 Mart 2025 tarihinde büyük bir onurla başladığım Beykoz Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" diyen Karakaya, "Görevim olsun olmasın, doğduğum, büyüdüğüm ve aidiyet hissettiğim Beykoz için aynı kararlılıkla, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. 

Karakaya'nın açıklamasının tamamı şöyle: 

