Beykoz Belediyesi'ne bir soruşturma daha

Yayınlanma: 06.01.2025 - 22:29

Güncelleme: 06.01.2025 - 22:29

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü V.G.'nin sosyal medyada yer alan rüşvet aldığına dair iddialar nedeniyle resen soruşturma başlattı. Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında devam eden ihaleye fesat karıştırma soruşturmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığına dair iddialara yer verildi.

Bu paylaşım üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, rüşvet iddialarına yönelik resen soruşturma başlattı.

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ve Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynamaya başlaması sürecinde usulsüz harcamalar yapıldığına dair iddialar da daha önce gündeme gelmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar doğrultusunda ayrı bir inceleme başlatmıştı.

Soruşturma sürecinde, belediye yetkililerinin ve ilgili kişilerin ifadelerine başvurulması bekleniyor.