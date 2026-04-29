Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaat'a 40,3 milyon liralık ceza

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak başlayan operasyonlarının ardından, açılan soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat’a kayyum atanmıştı.

AKP'ye yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın haberine göre, Marmara Mahallesi'nde şirkete ait bir projede imara aykırı kullanım tespit edildi.

İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazılarının ardından yapılan incelemeler sonucunda İmamoğlu İnşaat'a toplamda 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası kesildi.

1 AY İÇİNDE DÜZELTİLMEZSE YIKILACAK

Habere göre, kayyum yönetimindeki İmamoğlu İnşaat'a yapılan tebligatın ardından 1 ay içerisinde projedeki aykırılıklar ruhsata uygun hale getirilmezse yıkım kararı uygulanacak.

İnşaat şirketi eğer bu süre içerisinde aykırılıkları giderirse bazı ilave para cezaları tahsil edilmeyecek. Aynı zamanda aykırılıkları işlediği değerlendirilen şantiye şefine de para cezası kesildi.

Söz konusu kararın belediye encümeni üyelerinin imzası ile kesinleştiği ifade edildi.