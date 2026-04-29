Beylikdüzü Belediyesi'nden İmamoğlu İnşaat'a 40,3 milyon liralık ceza

29.04.2026 12:13:00
İBB operasyonlarının ardından kayyum atanan İmamoğlu İnşaat’a Beylikdüzü Belediyesi tarafından 'imara aykırı kullanım' gerekçesiyle 40,3 milyon liralık ceza kesildi.

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alarak başlayan operasyonlarının ardından, açılan soruşturma kapsamında İmamoğlu İnşaat’a kayyum atanmıştı.

AKP'ye yakın Albayrak Medya bünyesindeki Yeni Şafak'ın haberine göre, Marmara Mahallesi'nde şirkete ait bir projede imara aykırı kullanım tespit edildi.  

İstanbul Valiliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazılarının ardından yapılan incelemeler sonucunda İmamoğlu İnşaat'a toplamda 40 milyon 390 bin 479 lira 83 kuruş idari para cezası kesildi.

1 AY İÇİNDE DÜZELTİLMEZSE YIKILACAK

Habere göre, kayyum yönetimindeki İmamoğlu İnşaat'a yapılan tebligatın ardından 1 ay içerisinde projedeki aykırılıklar ruhsata uygun hale getirilmezse yıkım kararı uygulanacak.

İnşaat şirketi eğer bu süre içerisinde aykırılıkları giderirse bazı ilave para cezaları tahsil edilmeyecek. Aynı zamanda aykırılıkları işlediği değerlendirilen şantiye şefine de para cezası kesildi.

Söz konusu kararın belediye encümeni üyelerinin imzası ile kesinleştiği ifade edildi.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi

İmamoğlu’nun şirketine kayyum olarak atanmıştı: 20 yerden maaş aldığı ortaya çıktı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine atanan kayyum Enis Güçlü Şirin’in aynı anda 20 farklı şirketin yönetiminde olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu İnşaat'ın 'usulsüzlükleri'ni sıraladılar! Villaların çatısı 80 cm yüksek yapılmış... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine ait inceleme raporları yayımlandı. Söz konusu ‘usulsüzlerde’ “Terasın eni 350 santimetreden 290 santimetreye düşüldü” ifadeleri bulunuyor.
İmamoğlu İnşaat’ın ‘usulsüzlüklerini’ sıraladılar! Murat Ağırel’den sert tepki: ‘Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?’ İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine ait inceleme raporlarını Anadolu Ajansı yayımladı. Söz konusu ‘usulsüzlerde’ “Terasın eni 350 santimetreden 290 santimetreye düşüldü” ifadeleri bulunuyor. Yazarımız Murat Ağırel ise söz konusu duruma tepki gösterip “Böyle büyük bir kepazelik olabilir mi?” dedi.