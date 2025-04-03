İmamoğlu İnşaat'ın 'usulsüzlükleri'ni sıraladılar! Villaların çatısı 80 cm yüksek yapılmış...

Yayınlanma: 03.04.2025 - 09:42

Güncelleme: 03.04.2025 - 09:47

Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu inşaat şirketine ait üç inşaat projesi inceleme raporlarına girdi.

Soruşturma yandaş medya tarafından “Yüzyılın yolsuzluğu” diye nitelendirirken dün Anadolu Ajansı, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ait raporları yayımladı.

Haberde “usülsüzlükler” şöyle sıralandı:

Gürpınar’daki 16 bloktan oluşan 8 ikiz villanın çatı mahya yüksekliği 80-100 cm yüksek imal edildi. Çatı eğimleri çift kırımlı yapıldı. A1 Blok’un 1. Bodrum dükkan katı 4,50 metre yerine dört metre imal edildi.”

Bir başka proje için “Atama yapılmadan yapı denetim firması seçildi. Bodrum katlardaki alanlara spor odası, koridor, teknik alan ve hobi odası ve duvar bölmeleri yapılmadı, kullanıcının tercihine bırakıldı.

Salon-mutfak mahallinden terasa ilave çıkış kapısı yapıldı, yatak odalarının eni 290 santimetreden 350 santimetreye çıkarıldı. Terasın eni 350 santimetreden 290 santimetreye düşüldü” tespiti yapıldı.