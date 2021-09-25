Biden ile görüşememişti: "Erdoğan ABD'ye darılmış"

25 Eylül 2021 Cumartesi, 10:50

Gazeteci, yazar Fehmi Koru kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde yaşananları anlattı.

Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı dönüşü yaptığı ABD açıklamalarını ele alan Koru, “Tayyip Erdoğan belli konularda içi-dışı bir olan bir insan. Kızgınlığını sözle ve tavırla ifade etmeden duramıyor. Belli ki, Biden’ın görüşme talebini geri çevirmeyeceğini düşünerek çıkmış yola, görüşemeyince darılmış…” dedi.

Koru devamında şunları söyledi:

"ABD’de gerçek anlamda bir başkanlık sistemi var. Denge ve denetleme mekanizmaları yerli yerinde. Ayrıca kuvvetler ayrılığına önem veriliyor ve başkan ikna edilince sorunlar çözülemiyor. Brüksel’deki yüz yüze görüşmede Biden’a yapılan ricalar havada kaldıysa bir sebebi de budur."