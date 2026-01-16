Bilal Erdoğan: 'Haram yiyen Allah korkusu olmadığı için yapmış demektir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı" olarak Rize'nin Ardeşen ilçesinde yapımı tamamlanan Kuran kursunun açılışında konuştu.

Açılışta konuşan Bilal Erdoğan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın daması Selçuk Bayraktar'ı "örnek" verip "Aynen onun gibi dünya çapında yetiştireceğiz artık. Hem vatanperver olacak, hem inançlı olacak, eşyaya, hayvana bütün yaratıklara saygı gösterecek hem de sahasında dünyanın en iyisi olacak" dedi.

"Daha iyi insan" olmak için "Allah korkusu" gerektiğini öne süren Bilal Erdoğan, "Biz birilerine kızıyorsak, şunu niye yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi diyorsak eğer o içinde Allah korkusu olmadığı için yapmış demektir" dedi.

İktidara yakın Sabah gazetesinin aktardığına göre, Bilal Erdoğan'ın konuşmasındaki sözleri şöyle:

"Biliyorsunuz T3 Vakfımız var. Selçuk Bayraktar Amerika'ya gitmiş, en iyi üniversitelerde eğitim almış. Orada dünyanın bu insansız olan araçları alanında bir numarası haline gelmiş. Bu yetkinliğini Amerika için değil kendi vatanı, kendi milleti, kendi ülkesi için gelmiş Türkiye'de kullanıyor ve Türkiye'yi bu alanda zirveye taşıyor. Aynen onun gibi dünya çapında yetiştireceğiz artık. Hem vatanperver olacak, hem inançlı olacak, eşyaya, hayvana bütün yaratıklara saygı gösterecek hem de sahasında dünyanın en iyisi olacak. Onun için bütün eğitimiyle, akademik donanımıyla verdiğimiz buradaki yaptığımız faaliyetler bugün İlim Yayma Cemiyetimiz olsun, Gençlik Vakfımız olsun, Ensar Vakfımız olsun çalışmalarında çocuklarımıza robotik atölyeleri, dene-yap atölyeleri, programlama atölyeleri yapılıyor. Teknolojide bugün bir buçuk milyon genç bir sende Teknofest yarışmalarına katılıyor. Bu da hamdolsun Türkiye'mizdeki güçlü eğitim altyapısı sayesinde mümkün oluyor. Onun için son 23 yılda Türkiye'deki derslik sayısını 3 katından fazla arttıran Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten bugün Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci, hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle dünyanın en iyi ülkelerine yarışır hale geldi. Bu sayede de bu sonuçları alıyoruz. Önümüzdeki 10 yılda 20 yılda bu daha iyi eğitilmiş neslimizden daha da iyi neticeler alacağız inşallah. Ama ne demiş büyüklerimiz 'Allah'tan korkmayandan kork' demiş. Onun için bu iyi yetişen yavrularımızın aynı zamanda içinde Allah korkusu olsun istiyoruz. Neden, daha iyi insan olması için. Bugün, eğer biz birilerine kızıyorsak, şunu niye yaptı, bunu niye böyle yaptı, şurada niye haram yedi diyorsak eğer o içinde Allah korkusu olmadığı için yapmış demektir. Onun için istiyoruz ki bu toplumun içinde Allah korkusu olanların sayıları artsın, bu millet evelallah bu toprakları hep imanla yoğurmuş. Onun için biz bunu başardığımız zaman inanıyorum ki dünyaya örnek bir toplum olacağız. İşte onun için Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı' diyor. Evvela 21. yüzyıla damgasını vuracak bir Türkiye böyle yetişmiş, gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Ben yeniden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Hayırseverimiz Nusret beye çok çok teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."