Bilal Erdoğan: 'Kapitalizme karşı mücadeleyi kaybedebiliriz'

10.02.2026 13:51:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada "kapitalizme karşı mücadele"nin önemine vurgu yaptı. Bilal Erdoğan "Eğer buna karşı aktif mücadele veren bir zümre olmazsa, sanırım bu mücadeleyi kaybetmemiz çok da uzak olmasa gerek" dedi.

Türk Basım ve Yayıncılar Meslek Birliği (TBYM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İTO'nun desteğiyle düzenlenen 11'inci İstanbul Publishing Fellowship (İPF) başladı.

Açılış programında yayıncılık dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bilal Erdoğan, "teşekkür" mesajlarını ilettikten sonra konuşmasında şunları söyledi: 

Bilal Erdoğan, “Gerçekten distopya içerikli birçok filmde insanlığın sonunun geldiğini, insanların birbirini yediğini, bütün hakimiyetin robotlara geçtiğini ve benzeri senaryoları izliyoruz. Şimdi yapay zekanın bu kadar konuşulduğu bir zamanda da 'Acaba yapay zeka ve robotlar dünyayı gerçekten ele geçirecek mi? İnsanlara gerçekten galebe çalacak mı' diye düşünürken ben daha sahici bir kaygıyı taşıyor ve çevremle paylaşıyorum. O da insanın insanlığını yitirmesi, insanın insanlığından uzaklaşması, insanın adeta bir robot gibi belli hassasiyetlerini, belli duygularını, sevgisini yitirerek yeni bir varlığa evrilmesi. Sanırım asıl buna karşı dikkatli, tedbirli olmamızı gerektiren zamanlardan geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAPİTALİST DÜZEN İNSANLIK DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

Erdoğan, “Bunu oluşturanın, bizi buraya getirenin bu kapitalist paradigma olduğunu düşünüyorum. Bu kapitalist düzen maalesef bütün ilişkilerimizi yapılandırdığı gibi aynı zamanda insanı da yeniden yapılandırıyor, insanı da insan yapan değerlerinden uzaklaştırıyor. Ve eğer buna karşı aktif mücadele veren bir zümre olmazsa, insanlığa bununla ilgili bir uyanış mesajı vermeye çalışanlar olmazsa, sanırım bu mücadeleyi kaybetmemiz çok da uzak olmasa gerek. Güneyimizde, Filistin'de soykırım yaşanıyor. Kuzeyimizde savaş var, Ukrayna-Rusya arasında. Yanı başımızda İran, 'Bugün yarın bombalandı mı' diye onun haberini bekliyoruz. Bunlar dünyadaki çalkantıların, sancıların esef verici, elem verici gelişmelerin sadece bazıları" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, konuşmasının devamında “Onun için Cumhurbaşkanımız 'Yeni bir dünya düzeni mümkün' diyor, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Hem Birleşmiş Milletler düzeninin, artık işlemeyen, dünyaya huzur ve barış getirmekte aciz kalan Birleşmiş Milletler düzeninin yenilenmesi çağrısını yapıyor, hem de insanı, insanlığın huzurunu, refahını merkeze alan bir dünya düzenini hep birlikte kurmak için çalışmamız gerektiğine vurgu yapıyor. Dolayısıyla İstanbul'a geldiğiniz zaman bugün dünyada insanlık için alternatif arayışların merkezi haline gelmiş olan ülkemizin bu mesajını da lütfen geldiğiniz yerlere götürmenizi özellikle istiyorum" ifadelerini kullandı. 

 

