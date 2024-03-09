Bilal Erdoğan'dan, babası Tayyip Erdoğan'a 'hediye'

Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:09

Güncelleme: 09.03.2024 - 13:09

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Erdoğan, "Bölgeye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 40 bin tonu buldu. Kızılayımıza ait 3 bin tonluk bir yardım gemisi daha yarın El Ariş'e ulaşıyor. İnşallah yardım miktarını daha da artıracağız" dedi.

Ayrıca Erdoğan, "Netanyahu yönetimi günümüzün Nazileri olarak, isimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun ve diğer canilerin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN'DAN 'HEDİYE'

Erdoğan'a konuşmasının sonunda, oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından 'günün anısına hediye' takdim edildi.