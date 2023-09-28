İmamoğlu’ndan ‘azar’ açıklaması: ‘Bazen uyarmak gerekiyor’

İmamoğlu, CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e tepkisinin sorulması üzerine, "Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 14:30
İmamoğlu’ndan ‘azar’ açıklaması: ‘Bazen uyarmak gerekiyor’
Abone Ol google-news

CHP Sultangazi ilçe Başkanı Kemal Avseren'e dün açılışta gösterdiği tepkinin sorulması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. CHP her zaman yanımızda. Biz aileyiz, bir aradayız. Çok güçlüyüz" dedi. 

İttifak sorusu üzerine de İmamoğlu, "Biz toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki. Yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul'da tekrar başaracağız. İstanbul ittifakı, çok güzel olacak" diye cevap verdi. 

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'deki törene katılımın azlığından şikâyet etti, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti.


Player Alanı
Ekrem İmamoğlu Kemal Avseren CHP

İlgili Haberler

İstanbul'a yağmur geliyor! Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar...

İstanbul'a yağmur geliyor! Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar...
CNN Türk'ten 'ders' niteliğinde yayın: 'İmamoğlu ikizler burcu kaybediyor...'

CNN Türk'ten 'ders' niteliğinde yayın: 'İmamoğlu ikizler burcu kaybediyor...'
İmamoğlu’na yapılan ‘limon kumpası’nda karar çıktı

İmamoğlu’na yapılan ‘limon kumpası’nda karar çıktı

En Çok Okunan Haberler