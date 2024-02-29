CHP’li Öztürkmen’den ‘Laiklik Günü’ teklifi: ‘Gericilere geçit vermeyeceğiz’
CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, 3 Mart’ın ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
CHP Gaziantep Milletvekili Avukat Hasan Öztürkmen, 3 Mart Devrim Yasaları’nın kabul edildiği günün, ‘Laiklik Günü’ olmasına yönelik TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
Son dönemde iktidardan güç alan bir takım çevrelerin laikliğe karşı saldırılarını arttırdığına dikkat çeken Öztürkmen, hilafet çağrılarının adliye binalarına taşındığını, ÇEDES projesi adı altında çocuklara şeriat eğitimi dayatıldığını söyledi.
Laiklik Meclisi’nin katkılarıyla 3 Mart gününün Laiklik Bayramı olarak kutlanması için kanun teklifi verdiklerini belirten Öztürkmen, “Gericiliğe geçit vermeyeceğiz, laikliği savunacağız” dedi.
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