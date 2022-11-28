MSB Harp Okulu’nun ilk şehidi Teğmen Öztürkmen'in vasiyeti: ‘Kıyafetlerimi yoksullara verin’

28 Kasım 2022 Pazartesi, 04:00

"’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açmış olduğu yolda ilke ve devrimleri doğrultusunda devletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için subay olduk’ diye göğsümüzü gere gere söylerdik.” Böyle diyordu Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen… Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nun ilk mezunlarından ve ilk şehidi, taburunun adı Anafartalar…

Vasiyet değerindeki “Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim” sözleri ise hem onun kişiliğini hem de hangi şartlarda yetiştiğini ortaya koyuyor. Sosyal medya hesabından şehit olmadan önce yaptığı son paylaşımdaki görüntüleri ise mevziden, fonda çalan ise Erdal Erzincan’dan Nem Kaldı türküsü.

“GÖREVİNE AŞIKTI”

Devreleri anlatıyor, onun ne kadar gözü kara olduğunu ve liderlik vasfını. Arkadaşlarının yüreğindeki büyüklüğünü arkadaşlarının yüreğindeki yangından anlamak mümkün. “Görevine aşıktı ve başarmadan içi rahat etmezdi” diyor silah arkadaşları ve ekliyor, “Hepimize karşı çok korumacıydı, bir arkadaşımızın yaralandığını duyduğunda onu olduğu yerde tutmakta zorlanmıştık.”

Bekardı, evlenmek ve kız çocuk babası olmak istiyordu. Kendisi gitti, hayalleri ve hatıraları kaldı. Şimdi ilk şehidini şu dörtlükle sonsuzluğa uğurluyor Anafartalar Taburu: “Her güzel devre anımızda senin adın var / Gülmek yakışmayacak hiç kimseye senin kadar / Kahkahaların Harbiye’de sonsuza kadar / Gurur duyuyor ilk kahramanıyla Anafartalar”