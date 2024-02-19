Bilecik 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bilecik'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik'te Semih Şahin Belediye Başkanı seçildi.
Bilecik 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
CHP
Göz Atın
Semih Şahin
16.464 %50,64
AKP
Nihat Can
13.662 %42,02
BBP
1.633 %5,02
SAADET
299 %0,92
DP
233 %0,72
VATAN
111 %0,34
BTP
49 %0,15
DSP
33 %0,10
TKP
28 %0,09
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