Bilecik 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bilecik'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bilecik'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:11
Bilecik 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bilecik'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bilecik'te Semih Şahin Belediye Başkanı seçildi.

Bilecik 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

CHP

Göz Atın
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Semih Şahin

16.464 %50,64

AKP

Nihat Can

13.662 %42,02

BBP

1.633 %5,02

SAADET

299 %0,92

DP

233 %0,72

VATAN

111 %0,34

BTP

49 %0,15

DSP

33 %0,10

TKP

28 %0,09


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