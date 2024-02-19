Ordu 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Ordu'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ordu'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ordu'da Mehmet Hilmi Güler Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 ORDU'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Mehmet Hilmi Güler
270.360 %56,93
SAADET
İdris Naim Şahin
124.117 %26,14
CHP
Mustafa Adıgüzel
73.481 %15,47
DSP
1.788 %0,38
BTP
1.473 %0,31
DP
1.336 %0,28
VATAN
1.037 %0,22
TKP
902 %0,19
BĞMSZ
Murat İslam
407 %0,09
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