Bilirkişi raporuna rağmen Yalova Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Vefa Salman milletvekili aday adaylığı için istifa etti
Yalova Belediyesi'ndeki "zimmet" soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP'den milletvekili aday adaylığı için istifa etti.
"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Salman, görevinden istifa etti. 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Salman, milletvekili aday adaylığı için CHP'ye giderek başvurusunu yaptı.
Belediye meclisinin, ilerleyen günlerde oylamayla yeni belediye başkanını seçeceği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman için üç bilirkişi raporu da 'kusur ve ihmal' olmadığını ortaya koymuştu. Buna rağmen Salman'ın göreve iade talebi reddedilmişti.
CHP Gençlik Kolları, duruma tepki için pankart açmıştı.
Pankartta şu ifadeler yer almıştı:
“1. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz
AKP bilirkişiyi değiştirir.
2. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz
AKP yine bilirkişiyi değiştirir.
3. Bilirkişi: Vefa Salman suçsuz.
Yalova’da pankart asan provokatörler sessiz.
O zaman biz doğru pankartı asalım dedik;
VEFA SALMAN GÖREVE”
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