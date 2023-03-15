CHP'li Eren Erdem'den istifa eden valiye: Dokunulmazlığa güvenme!

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden Hatay Valisi Rahmi Doğan'a tepki gösterdi. CHP'li Erdem, “'Dokunulmazlık zırhına bürünme' namına milletvekili yapılacak kişiler o zırha hiç güvenmesin. Soruşturmanın selameti için o zırh TBMM’de kalkar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 14:26
CHP'li Eren Erdem'den istifa eden valiye: Dokunulmazlığa güvenme!
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CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Vali Doğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için istifa etmesine tepki gösterdi.

Milletvekili adayı olarak 'dokunulmazlık' kazanacağına vurgu yapan Erdem, TBMM'yi hatırlatarak, "tüm ihmallerin hesabı sorulur…" diye yazdı.

CHP'li Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Başta Hatay valisi olmak üzere; deprem sürecinde ihmalleri olan ve 'dokunulmazlık zırhına bürünme' namına milletvekili yapılacak kişiler o zırha hiç güvenmesin. Soruşturmanın selameti için o zırh TBMM’de kalkar. Tüm ihmallerin hesabı sorulur…"


Eren Erdem Rahmi Doğan Milletvekili

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