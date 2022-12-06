BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'ın istifasının perde arkası: 'İnfial yaratacak tehditler gelince...'

06 Aralık 2022 Salı, 11:23

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM CEO’su Galip Aykaç'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili açıklamasına verdiği yanıt sonrası gerginlik yaşanmıştı. Aykaç yaşananlar sonrası Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ekonomim yazarı Necla Dalan ise BİM Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç'ın Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığı'ndan istifasının perde arkasını yazdı.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu'nun hafta sonu toplantı yaptığını belirten Dalan, yazısında şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda üç konu öne çıktı. Bu konuların birincisi açıklamanın yönetimden habersiz yapıldığının doğruyu yansıtmadığı oldu. Yönetim kurulundan isimler ve sektörün önde gelenlerine olayın perde arkasını sordum. Bilgi aldığım dernek yönetiminden isimler, 'Uzun süredir marketlerin çok üzerine gelindiğini kamuoyuna anlatmamız lazım diyorduk. En son kongremizde tarımı ele aldık. Ajandamız ahenk içinde ilerliyordu. Galip Bey yönetimde üzerinde mutabakat olan bir konuşma yaptı. Ancak bu konuşma dezenformasyona uğratıldı, infial yaratacak tehditler gelince sıkıntı oldu' bilgisini verdi.

Şok Marketler’in, Galip Aykaç’ın istifasını istediği açıklama yönetim kurulunun ikinci önemli konusu oldu. Yönetimde yer alan isimlerin verdiği bilgiye göre, bu açıklama kendilerinde adeta ‘şok’ etkisi yarattı. Kaynaklar, 'Şok Marketler’in açıklaması beklenmedik bir sürpriz oldu, çok da hoş karşılanmadı. Dernek zaten polemikten uzak duran, kamuoyuna doğruyu anlatmaya özen gösteren bir duruş sergilerken, bu açıklama iyi olmadı' dediler.

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu’nda öne çıkan üçüncü konu ise Galip Aykaç’ın istifası oldu. Kurulda görevli isimlerden aldığım bilgiye göre, Aykaç’ın istifasının Şok Marketler’in çağrısıyla ilgisi yok. Hatta yönetim kurulundan istifa etmemesi, bunun gereksiz olduğu yönünde telkinde bulunuldu. Ancak yurt genelinde 10 binin üzerinde şubesi olan BİM üzerinden provokasyon yapılmasından çekinen Aykaç, istifada ısrar etti."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında, enflasyon etkisiyle oluşan fahiş fiyatlardan zincir marketleri sorumlu tutmuş ve sattığı ürünlere zam yapan zincir marketlerin 'FETÖ’yle bağılarının araştırılmasını önermişti.

BİM'in İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, Bahçeli'nin fahiş fiyatlarla ilgili söz konusu ifadelerine atıfta bulunarak açıklama yapmıştı. Aykaç, "FETÖ örgütüyle bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var. Bu ülkenin güzel insanları sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler. Bu süreçte o bahsedilen zincir marketleri diye altını çizerek söylenen üç harfliler diye bizleri farklı yere koyan ve bunları koymaya çalışan ve Müslüman olduğunu iddia eden bu insanlara söyleyeceklerimiz var. Lütfen aynaya baksınlar. Kendilerini göreceklerdir. Bunların hepsinde bir art niyet vardır. Bir algı yönetimi vardır. Bunlara tüketicimiz hiçbir zaman karşılık vermemiştir" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

MHP HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Aykaç'ın açıklamasına, MHP'den hakarete varan bir karşılık gelmiş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda isim verip "Vatandaşın kanını emen asalaklar" diyerek Aykaç'ı hedef almıştı.

Suç örgütü liderliğinden tutuklandıktan sonra Bahçeli'nin çağrısının ardından Alaattin Çakıcı ile birlikte tahliye edilen Kürşad Yılmaz da Aykaç'a yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaştı. Yılmaz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

“Türkiye Yüzyılı vizyon belgesi, bağımsız dış politika hamleleri, yerli ve milli politikalarla KIZILELMA yürüyüşünün içeride ve dışarıda belli çevrelerde oluşturduğu rahatsızlığın farkındayız. Türkün bu şanlı yürüyüşünü mümkünse kesmek, değilse geciktirme adına durumdan vazife çıkaranlar da olacaktır. Görünen o ki BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç bu göreve talip olmuştur.

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç denen şahıs Liderimizin açıklamalarını üstüne alıp çıkmış haddini aşan bir üslup, tavır ve tarzda açıklamalar yapmıştır. Seni ve senin gibi sıyırtmaları uyarıyorum; Vatandaşı zor durumda bırakacaksınız Liderler uyarınca da çıkıp kabadayılık yaparcasına açıklama yapacaksınız öylemi; kime kimlere hangi güce güveniyorsanız bütün güvendiğiniz güçlerle birlikte hepinize diyorum tuttuğunuz köşe başları mezarınız olur. Bu memleketi bu sokakları siz siz olun sakın sahipsiz sanmayın. Bilinmelidir ki bu mücadele hiç bitmeyecek, ancak güçlü Türkiye’nin yükselişine kimse set vuramayacaktır."

İSTİFASINI İSTEMİŞLERDİ

Şok Marketler Yönetim Kurulu, Aykaç’ın 30 Kasım 2022’deki konuşması nedeniyle bir açıklama yayımlamıştı. BİM patronunun istifaya davet edildiği metinde, Aykaç istifa edene kadar ŞOK’un toplantılara katılmayacağı ve alınan kararlara bağlı olmayacağı “Bu süreçte kendisi tarafından Şirketimizi ve Derneğimizi bağlayacak herhangi bir açıklama yapmamasını önemle rica ederiz” ifadeleriyle yer almıştı.