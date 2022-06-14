TRT'deki diziden atıldığı iddia edilen Ezgi Çelik kimdir, kaç yaşında?

14 Haziran 2022 Salı, 18:13

Ezgi Çelik, 1984 İstanbul doğumludur. Çelik, MSÜ Tiyatro Bölümü mezunudur. 7 yaşından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk / Genç Eğitim Biriminde eğitim aldı ve çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. İlk kez Düş Zenginleri dizisinde rol aldı. 2018 Aralık ayında vizyona giren Ramin Matin' in yönettiği Son Çıkış ilminin başrol oyuncusu oldu. 2017'de TİMS Yapım Söz dizisinde rol aldı. Daha öncesinde Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl-Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Şubat, Bir Çocuk Sevdim gibi başarılı projelerde yer aldı. Maria ile Mustafa dizisnde oynayan Çelik, Türkan Derya'nın yönettiği Safiye Ayla Belgeselinde (2019) Safiye Ayla'yı canlandırdı. Ayrıca, 2018'de kendi yazdığı kadına şiddeti konu alan hoşdeng oyununu sahneye koydu ve oynadı. En son Dada Salon Kabarett' de Okan Bayülgen ile birlikte Harem Kabare müzikalinde iki sezon sahne aldı. Yoğun oyun programına dizi için ara verdi. Ayrıca Sobe adlı podcast yayınında kendi dallarında başarılı isimlerle keyifli sohbetler gerçekleştirmektedir. "Kanunsuz Topraklar" dizisinde Asude karakterini canlandırmaktadır.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Akli Film'in imza attığı Barış Arduç'lu Alparslan Büyük Selçuklu dizisine katılan Çelik, kısa süre sonra kadrodan çıkarıldı.

GÖKBAKAR'IN TWEETİ 'BAŞINI YAKTI' İDDİASI

İddiaya göre Ezgi Çelik'in daha önce retweet ettiği Şahan Gökbakar'ın "Hırsızın uğursuzun katilin tecavüzcünün dolandırıcının kaçakçının yolsuzun dışarıda gezdiği Ama haber yapan gazetecinin hapse girdiği bir sistem içerisinde olmak beni çok üzüyor yoruyor ve mutsuz ediyor" tweeti yüzünden işinden oldu.