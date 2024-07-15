Binali Yıldırım '15 Temmuz Anma' programında konuştu: 'Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır'

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında başbakanlık yapan AKP'li Binali Yıldırım "15 Temmuz'u Anma" programında konuştu. Yıldırım, "Bu millet büyük bir destan yazdı. Belki de bana göre ikinci Çanakkale destanıdır" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:51
Binali Yıldırım '15 Temmuz Anma' programında konuştu: 'Bana göre ikinci Çanakkale destanıdır'
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15 Temmuz Milli İrade Derneği'nce Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz'u Anma" programına katılan Yıldırım, 8 yılın az bir süre olmadığını ama o gecenin bugünkü gibi hatıralarında olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. Hükümeti kurma görevini kendilerine verdiğini dile getiren Yıldırım, "Hükümeti kurduk, 52. gün 'hoş geldin' dediler ve 15 Temmuz'la karşı karşıya kaldık" dedi.

"BELKİ DE BANA GÖRE..."

O gece yaptığı ilk açıklamayı anımsatan Yıldırım, "O gece halkın ve hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. O gece bayrak inmedi, ezanlar dinmedi. Bu millet büyük bir destan yazdı. Belki de bana göre ikinci Çanakkale destanıdır. Bu teröristler kendi başına hareket etmiyor. Bunların ağababaları, bunların arkasında sömürgeci ülkeler var.

Bu ülkelerin Türkiye, Anadolu toprakları, Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'da yüz yıldır bitmeyen hesapları var. Dolayısıyla bu hesaplar bundan sonra da olmaya devam edecek, bunu mutlaka hatırımızda tutmamız lazım" diye konuştu.


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