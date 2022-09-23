Binali Yıldırım: Geçmiş, hatasıyla sevabıyla bizimdir

23 Eylül 2022 Cuma, 17:32

AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi 2022- 2023 yılı akademik açılış törenine katıldı. Yıldırım, burada 'Uzun ince bir yoldayım' türküsüne eşlik etti.

Konuşmasında Ege Üniversitesi’nin 67 yıllık geçmişi bulunduğunu ifade eden Yıldırım, üniversiteyle aynı yaşta olduğunu söyledi. Ege Üniversitesi’nin milletin, devletin birikimini yansıtan köklü bir üniversite olduğuna vurgu yapan Yıldırım, son birkaç yıl içerisinde büyük bir gelişim gösterseler de bunun yeterli olmadığını söyledi.

'BÜTÜN ALANLARA YAYMALIYIZ'

Akıllı ve dikey tarım alanında üniversitelerin yatırım yapmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, "Taşınabilir enerji için yerli ve milli imkanlarla çip üretimini başarmalıyız. Bugün dünyanın en önemli sorunu tarım. İklim değişikliği, kuraklık gibi sorunları aşmayı yenilikçi teknoloji ve üretim yollarıyla başarabiliriz. Akıllı ve dikey tarım alanında üniversitelerin yatırımlar yapmasına ihtiyacımız var. Tohumda yerliliği sağlamalıyız. Dijitalleşme çağında kimse güvende değil. Güçlü ülkeler konvansiyonel savunma sistemlerinden siber ataklara karşı ordular kuruyor. Bizim silahlı kuvvetlerin de çalışmaları var. Hayatımıza web 3.0 girecek. 'Metaverse' diye bir kavram var. Yani öteki dünyayı görmek gibi bir şey. Hayallerinizi zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Savunmada başardık. Zor başarıyı getirir. Geçmişte bize acımasız ambargo uyguladılar. Gemileri limandan çıkaramaz, uçakları kaldıramaz hale geldik. Çok ağrımıza gitmesine rağmen gayret ettik, havacılık, denizcilik ve kara kuvvetlerinde modern akıllı silahları yapabilecek seviyeye ulaştık. İnsansız hava araçlarımız, deniz üzerinden giden taarruz araçları çok büyük başarılara imza atıyor. Bunu savunma sanayiyle sınırlı tutmak yerine bütün alanlara yaymalıyız" dedi.

'CUMHURİYETİMİZİN 2'NCİ YÜZYILI BAŞLIYOR'

Yönetilen değil, yöneten bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunun söyleyen Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“29 Ekim’den itibaren yeni bir yüzyıla giriyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı başlıyor. Gençler, yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini görüyoruz. Şanghay iş birliğinde 8 ülke lideri, Birleşmiş Milletler’de 13 ülke lideri Türk Evi’ne gelip Cumhurbaşkanımıza ziyarette bulundu. Bu bizim gururumuz. İnsanı yaşat ki barış yaşasın anlayışımız var. Biz menfaat peşinde değiliz, daha çok silah satıp kesemizi dolduralım demiyoruz. Geçmişimiz ile de Osmanlı ile de gurur duyuyoruz."

TUNÇ SOYER'İ HEDEF ALDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i, 9 Eylül günü yaptığı konuşma üzerinden hedef alan Yıldırım “Güzel İzmir’imizin kurtuluşunun yüzüncü yılını hep beraber yaşadık. İzmirlilerin oylarıyla seçilen belediye başkanından İzmirliler güzel şeyler duymak isterdi. Yaptığı konuşma ve astığı afişlerle güzelim anmaya gölge düşürdü" dedi.

Yıldırım, “15 Mayıs 1919’da İzmir işgal edilmiş. Birinci cihan harbinden sonra biz de yenilmiş sayılarak itilaf kuvvetleriyle savaşı sonlandırmışız. 3 yıl 24 gün İzmir işgal altında kalmış. 15 Mayıs aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareket ettiği gün. İzmir’in işgali bardağı taşıran son damla olmuş. Samsun’a Bandırma Vapuru'yla hareket etmiş. Amaç kurtuluş savaşını başlatmak. Ve 19 Mayıs’ta Samsun’da yanan meşale 9 Eylül 1922’de son düşmanın denize dökülmesiyle tamamlanmış. Bayrak göndere çekilip zafer tüm dünyaya ilan edilmiş. Bunu barış günü diye küçültmek istediler. Geçmiş hatasıyla sevabıyla bizimdir. Sahip çıkacağız. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Bizim kavgamız da mücadelemiz de bu çarpık zihniyete karşıdır. Osmanlı düşmanlığı gözleri o kadar kör etmiş ki aziz şehitlerimizin ruhunu sızlatacak sözler edilebiliyor. İşgalcilere tek söz edilmezken bu mücadeleyi veren ecdadımıza kem sözler söyleniyor. Böyle bir şehrin belediye başkanına yakışmadı. Her türlü siyasetten ayrı olarak bu bizim hissiyatımızdır" ifadelerini kullandı.

‘BU YUNAN SEVGİSİ NEREDEN GELİYOR?’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bir limana ‘Agamemnon’ ismini koymasını eleştiren Yıldırım, “Agamemnon Çanakkale Deniz Savaşı'nda on binlerce askerimizi şehit eden Yunanlı komutanın adıdır. Bu Yunan sevgisi nereden geliyor? İşgali yapan bunlar değil mi? Hasan Tahsin ve 300 İzmirliyi katleden bunlar değil mi? Bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız. Geçmişimizin arkasındayız. 85 milyon vatan evladıyla emin adımlarla yürüyoruz" dedi.