Binali Yıldırım'dan 'pahalılık' açıklaması: Düzen bozuldu, sistem çöktü

18 Aralık 2021 Cumartesi, 13:30

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi.

2 gün sürecek toplantıda konuşan AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, önümüzdeki hafta partisinin belediye başkanları ile bir araya geleceklerini hatırlatarak, "2,5 yıllık geçmişi değerlendireceğiz. 2024'e giden yolda ne gibi işler yapılması gerektiğinin kararlarını vereceğiz. AK Parti seçimden seçime değil, gece gündüz, 24 saat vatandaşın içerisinde. Biz, mahalle başkanlarının ne anlama geldiğini İstanbul seçimlerinde gördük. İstanbul seçimleri, mahalle başkanlarının ne kadar önemli olduğunu bize yaşatarak gösteren bir seçim olmuştur. Onun için mahalle başkanlarımızın üstlendiği bu sorumluluğun önemini biliyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz; 2023'e giden yolda yine yazacağımız destanın altında mahalle başkanlarımızın imzası olacak. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"SORUNLAR KÜRESEL"

Yıldırım, olayların çok hızlı değiştiği bir dünyaya girdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Covid sonrası artık dünya, eski dünya değil. Bütün dünyada artık fiyatlar kontrol edilemiyor. Enflasyonun 'E'sini bilmeyen ülkeler, bugün enflasyon en önemli sorunu haline gelmiş. 39 yıl sonra Amerika'da yüzde 7'ye çıkmış. Avrupa'da yüzde 6'ların üzerine çıkmış. Bu ne demektir? Demek ki bu Covid sürecinde dünyanın düzeni bozuldu. Üretim sistemi çöktü, ihracat, ithalat, nakliyat; bütün bunlarda sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar küresel sorun. Küresel sorunların çözümü de yine küresel iş birliğiyle olur, küresel istikrarın sağlanmasıyla olur. Peki biz bunu mu bekleyeceğiz? Bunlar zaman alır. Tabii ki beklemeyeceğiz. Onun için ilk baştan beri Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, bu sürecin en az zararla atlatılması için tedbirleri tek tek devreye aldık. Küçük esnafın desteklenmesi, asgari ücretin hatırı sayılır bir şekilde arttırılması, vergi yükünün azaltılması, işten çıkarma yasağının getirilmesi vb. Bunlar alınan tedbirlerden sadece bazıları. Tabii ki imkanlarımız daha fazla olunca daha fazlasını da vereceğiz, veriyoruz da."



