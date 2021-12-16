Merkez Bankası'nın faiz kararı, enflasyon ve kuru neden etkiliyor?

16 Aralık 2021 Perşembe, 15:35

BBC

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 100 baz puan daha indirdi.

Bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararla politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürüldü.

Dolar/TL kuru karar sonrası 15,65'i aştı.

Türkiye'nin de arasında olduğu gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları bir süredir faiz artırıyor.

Eylül ayından bu yana Türkiye ise faiz indiriyor.

BBC

Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ekonomideki tüm göstergeleri etkiliyor.

Döviz kurları rekor üstüne rekor kırıyor. Enflasyon yükseliyor. Fiyatlar her gün artıyor.

Fakat Merkez Bankası'nın asli görev tanımında fiyat istikrarını sağlamak var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faize karşı tutumu nedeniyle Merkez Bankası'nın bu yaklaşımın etkisinde kaldığı yorumları yapılıyor ve kurumun bağımsızlığı da tartışılıyor.