Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanlığına ait helikopteri kullanmasına CHP'den tepki

03 Temmuz 2022 Pazar, 14:16

AKP'li Binali Yıldırım ve beraberindekileri Bursa'ya götüren helikopter dün, birinci pilotun Bilecik semalarından rahatsızlanması sonucu ikinci kaptan tarafından Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine acil iniş yapmıştı.

Yıldırım’ın, program için Cumhurbaşkanlığına ait helikopteri kullanmasına CHP'li vekiller sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak paylaşımında, “Devleti, parti ve şahsi malı gibi kullanan, yetim hakkı yiyenlerin günahı vebali büyük! Pilot rahatsızlanıp Bilecik'e inmese, AK Parti Genel Başkan Vekilinin Cumhurbaşkanlığı helikopteriyle Bursa'ya gittiğini millet bilmeyecekti! Gerçekten inanıyor ve utanıyorlarsa bu da ilahi adalet!” ifadelerine yer verdi.

“DEVLET HİÇ BU KADAR AYAĞA DÜŞMEMİŞTİ”

Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise, “Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı mı oldu da Cumhurbaşkanlığı helikopteri ile geziyor? Vatandaşların tamamının parasıyla AKP mitingi yapıyorlar, yetmiyor Cumhurbaşkanlığı makamını partilerinin propagandasına alet ediyorlar. Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti” paylaşımında bulundu.