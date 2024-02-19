Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bingöl'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bingöl Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bingöl'de Erdal Arıkan Belediye Başkanı seçildi.
Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Göz Atın
Erdal Arıkan
18.954 %38,60
HDP
Hişyar Özsoy
14.948 %30,44
MHP
Mehmet Ziya Buyankara
13.233 %26,95
SAADET
1.036 %2,11
CHP
Vahdettin Uzunyayla
573 %1,17
BBP
197 %0,40
DSP
65 %0,13
TKP
57 %0,12
BTP
37 %0,08
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Feyza Altun'a gözaltı!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- 50 yıllık ustadan turşu tarifi
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'