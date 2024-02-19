Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bingöl'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:15
Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bingöl'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bingöl Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bingöl'de Erdal Arıkan Belediye Başkanı seçildi.

Bingöl 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları

AKP

Göz Atın
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İYİ Parti'den AKP'ye geçen başkan, yeniden aday gösterilmedi
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CHP’de aday mesaisi devam ediyor: O ilçenin adayı değişti!

Erdal Arıkan

18.954 %38,60

HDP

Hişyar Özsoy

14.948 %30,44

MHP

Mehmet Ziya Buyankara

13.233 %26,95

SAADET

1.036 %2,11

CHP

Vahdettin Uzunyayla

573 %1,17

BBP

197 %0,40

DSP

65 %0,13

TKP

57 %0,12

BTP

37 %0,08


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