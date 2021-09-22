İmralı'yı işaret etmişti: HDP'de "Temelli" krizi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 09:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kürt sorununun çözümü için muhatap olarak HDP’yi göstermesinin ardından eski Eş Genel Başkan Sezai Temelli’den gelen “İmralı” çıkışı, HDP yönetiminin tepkisini çekti. Temelli’nin HDP’yi zor durumda bıraktığını kaydeden parti yönetimi, duyulan rahatsızlığı kendisine de iletti. HDP yönetimi ayrıca partililerden 27 Eylül’deki “tutum belgesi” açıklamasına kadar bu konuda açıklama yapmamasını istedi.

HDP kulislerinden edinilen bilgiye göre, parti yönetimi, Temelli’nin İmralı çıkışının Cumhur İttifakı tarafından propaganda malzemesi olarak kullanılmasına olanak sağladığını hem de 27 Eylül’de açıklanacak ve tutum belgesi olarak da adlandırılan deklarasyonu gölgede bırakma etkisine sahip olduğunu düşünüyor. Temelli ile yapılan görüşmede, dile getirdiği fikirlere temelde karşı olunmadığı, çok sayıda parti yöneticisinin de çözümün adresi olarak İmralı’yı gösterdiği ama bu açıklamanın “zamansız” olduğu iletildi. Temmuz ayından bu yana çok sayıda kesimle bir araya gelen ve bu kapsamda 27 Eylül’de bir deklarasyon açıklamaya hazırlanan parti yönetimi, çözüm süreci, muhataplık ve İmralı konularına metinde yer verecek. Çözümün adresinin HDP Genel Merkezi olduğunun yanısıra halktan gelen "İmralı'daki tecridin kaldırılması" taleplerinin de deklarasyonda yer bulacağı öğrenildi.

PARTİYİ BAĞLAMAZ

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, tepkilerin ardından açıklama yapan Temelli, “O tweetteki görüşler elbette kişisel görüşümdür. Partiyi elbette bağlamaz. HDP adına bağlayıcı açıklamayı tabii ki yetkili organlarımız yapar” dedi.

SANCAR’DAN AÇIKLAMA

Mezopotamya Ajansı’na konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar, Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorunu ve HDP ile ilgili açıklamalarını olumlu bulduklarını belirterek, “Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör gözardı edilemez” dedi.

Siyasi çözüm için Meclis’i işaret eden Sancar, İmralı’nın ve HDP’nin rolü konusunda şu ifadeleri kullandı: “Öncelik, siyasi çözüm ise bunun ana adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca eğer kalıcı bir barış istiyorsak çok geniş bir toplumsal mutabakata ve meşrutiyete de ihtiyaç vardır. Bunun için de Kürt sorunundaki aktörlerin tümünü hesaba katmak gerekir.”

ÇÖZÜMÜN ADRESİ TBMM

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da bu tartışmalara Twitter üzerinden katıldı. Demirtaş, mesajlarda şöyle dedi:

“Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir.