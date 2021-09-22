Kılıçdaroğlu'ndan "Kürt sorununa çözüm" açıklaması

22 Eylül 2021 Çarşamba, 10:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kürt sorununa çözüm" tartışmaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Ankara'da, Gaziler Haftası Buluşması'na katılan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye barışı dostlarımızla getireceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu, "HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Bahçeli, "HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir" ifadelerini kullanmıştı.

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