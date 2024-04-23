Bir cemaat iki 'şeyh': İsmailağa'nın yeni liderini Erdoğan'ın önünde ilan ettiler
Hasan Kılıç’ın ölümünün ardından İsmailağa cemaatinin başına İsmailağa Camii'nin emekli imamı Ahmed Fikri Doğan getirildi.
İsmailağa cemaatinde 94 yaşındaki "şeyh" Hasan Kılıç'ın ölümünün ardından bugün cenaze namazı kılındı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazında, Kılıç'ın tabutu başında cemaate liderlik edecek yeni isim ilan edildi.
İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa cemaatinde "Hasan Kılıç'ın halifesi" olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı.
Topçu, "Cemaatimiz üzerinde bazı hesaplar yapıldı. Hocalarımız şehit edildi ama cemaatimiz sükunetini hiçbir zaman kaybetmedi. Hasan Hoca Efendi'nin tensibiyle camiamızın başında Ahmed Fikri Doğan Hocamız olacaktır" dedi.
Topçu'nun ardından tabutun başında gözlerin çevrildiği Erdoğan, konuşma yapmamayı tercih etti.
Kılıç'ın cenazesi öncesinde, cemaatin tüm bağlarını kopardığı duyurulan Ahmet Mahmut Ünlü ile Mustafa Özşimşekler öncülüğündeki bir grup da bundan sonra İbrahim Uslu'yu "emir" olarak seçtiklerini duyurmuştu.
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