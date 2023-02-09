'Bir iki münferit olay' demişti... Erdoğan'ın OHAL savunması, Soylu'yu yalanladı

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 15:08

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 16:28

Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 14 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. Ülke genelinde milli yas ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin dördüncü gününde Gaziantep'te açıklamalarda bulundu.

OHAL’İN NEDENİ ‘YAĞMACILARMIŞ’

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 14 bin 14'e yükseldiğini duyuran Erdoğan'ın gündeminde Resmi Gazete'de yayımlanan ve Meclis'te görüşülecek olan OHAL ilanı vardı. Erdoğan OHAL'i "fitne fesat grupları"na ve "yağmacılar"a engel olma bahaneleri ile sundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah Meclis'te OHAL kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Ben şu anda adımı attım ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Meclis'teki oylamayla birlikte OHAL yürürlüğe girmiş olacak.

Bu ne getirecek? Bu Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden, tüm tefecilere, fitne fesat gruplarına karşı OHAL ile müdahale etme imkânını devlete vermiş olacaktır.

Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alışveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet OHAL ile müdahale imkânını yakalayacaktır.”

SOYLU TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan bu sözleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu yalanlamış oldu.

Soylu depremin ikinci günü "yağma görüntülerine" dair "Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil. Ancak bütün bunları büyütmek, bir yönetilemezlik duygusu ortaya koymak vatandaşımıza karşı yapılabilecek önemli bir yanlıştır" demişti.