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Bir parti hakkında daha 'mutlak butlan' kararı verildi

Bir parti hakkında daha 'mutlak butlan' kararı verildi

10.06.2026 10:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bir parti hakkında daha 'mutlak butlan' kararı verildi

CHP kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının yankıları sürerken, Anavatan Partisi'nin 2023'te yapılan büyük kongresi de mahkeme kararıyla iptal edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkındaverilen 'mutlak butlan' kararına yönelik tepkiler sürerken, Anavatan Partisi'nin de 2023'teki kongresi iptal edildi.

Anavatan Partisi’nin 24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen büyük kongresi, Anavatan Partisi MKYK üyesi ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Kapıdağ tarafından yargıya taşındı.

'SAHTE İMZA' İDDİASI

Kapıdağ’ın mahkemeye sunduğu dilekçede, bazı delegelerin yerine sahte imza atıldığı yönünde iddialar yer aldı. Yapılan kriminal incelemelerde, kongreye katılım listeleri ve delege imzalarının uzmanlar tarafından değerlendirildiği, bazı imzaların sahte olduğuna yönelik tespitler yapıldığı öne sürüldü.

MAHKEME KONGREYİ İPTAL ETTİ

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığına göre; Anavatan Partisi'nin 2023 yılında yapılan büyük kongresi, Ankara 47. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Mahkeme, kongreye katılan bazı delege oylarının geçersiz olmasını ve bunun İbrahim Çelebi'nin genel başkanlığını doğrudan etkilemesini gerekçe gösterdi. Sahte imzaların kongre sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek iptal kararının verildiği kaydedildi.

İddialara göre; karar sonrası süreçte, tebligatların ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuru yapılacak ve partiyi yeniden kurultaya götürmek üzere çağrı heyeti atanması talep edilecek. Bu heyetin 45 gün içinde yeni kongre sürecini başlatmasının beklendiği belirtildi. Parti yönetiminden ise, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İlgili Konular: #CHP #anavatan partisi #mutlak butlan

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