Bir süredir ulaşılamıyordu: Meral Akşener 'yeni saçıyla' ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından koltuğu bırakan Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra ilk kez iki ayrı cenazede görüntülendi. Akşener'in yeni saçı dikkatlerden kaçmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 20:00
Bir süredir ulaşılamıyordu: Meral Akşener 'yeni saçıyla' ortaya çıktı
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde hüsrana uğrayan ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakan Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Merve Kılıç'ın haberine göre, Akşener'e yakın dostlarının ulaşamadığı iddia edilmişti. Akşener’in Sapanca tarafında bulunan çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği öğrenilmişti. 

SAÇ RENGİNDE DEĞİŞİKLİK

İYİ Parti kurultayından sonra pek ortalarda görünmeyen Akşener, eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar’ın cenazesine katıldı.

Saç rengini değiştirmesi göze çarpan Akşener'e, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticileri de eşlik etti. 


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