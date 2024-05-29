Meral Akşener’e ulaşılamıyor

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meral Akşener’e yakın dostları ulaşamıyor.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00
Meral Akşener’e ulaşılamıyor
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Akşener’in Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği kaydediliyor. 

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.


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