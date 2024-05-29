Meral Akşener’e ulaşılamıyor
İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Meral Akşener’e yakın dostları ulaşamıyor.
Akşener’in Sapanca’daki çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiği kaydediliyor.
Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.
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