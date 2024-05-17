Meral Akşener Ayşenur Arslan'a dava açtı: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Tayyip Abi...'

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yazısındaki iddialar nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan'a dava açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 18:59
Meral Akşener Ayşenur Arslan'a dava açtı: 'Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, Tayyip Abi...'
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İYİ Parti'nin bir önceki Genel Başkanı Meral Akşener, bir yazısındaki iddialar nedeniyle gazeteci Ayşenur Arslan'a dava açtı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arslan, "Bugün postadan bir dava tebligatı çıktı. Meral Akşener bir yazımdan şikayetçi olmuş. cezalandırılmamı talep ediyor. Şaşırmadım. Yakışmış" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'nin internet sitesinde yaklaşık 5,5 ay önce çıkan bir yazısında 'yakasında AKP rozetiyle Meclis’e giden önemli bir siyasetçi' ile yaptığı görüşmeyi anlatmıştı. 

"Belki de bu nedenle 2023 seçimine 2 ay kadar kala Akşener’i ziyarete gitmiş" diyen Arslan, Akşener'in, AKP'li kişiye şunları söylediğini aktarmıştı: "Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!"

Arslan'ın yazısında yer alan diğer iddialar şöyleydi:

“'Seçime çok az kaldı.. Ne yapmayı düşünüyorsunuz' diye sormuşlar. Akşener uzunca bir tirajdın ardından 'Abi’yle bir konuşayım bakayım' demiş. Bana bunları anlatan siyasetçi, tepkimin cılızlığından çıkartmış olmalı. 'Abi’nin kim olduğunu anladınız herhalde' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Tayyip Bey’i kastediyor. Zaten o gün de Tayyip Abi diye anmış ve sonra ‘Vallahi biz onunla bu masadakilerden daha yakınız birbirimize’ demişti.”


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