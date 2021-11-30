Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' paylaşımı: 'Acilen' diyerek Meclis'e çağrı yaptı

Şanlıurfa’nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ve Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirilip, cinsel istismarda bulunulması üzerine 'idam' çağrısı yaptı.

DHA
30 Kasım 2021 Salı, 11:06
Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' paylaşımı: 'Acilen' diyerek Meclis'e çağrı yaptı
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Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi.

'İdam' çağrısı yapan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime’nin çığlığı hala kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı. 

Kaymakam Duman'ın paylaşımı şöyle:



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