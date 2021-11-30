Barış Pehlivan yazdı: Sedat Peker'den yeni video
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in yeni bir video hazırlığında olduğunu açıkladı. Pehlivan, "Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış" dedi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.
Pehlivan'ın "Arka Bahçe" adlı köşesinden duyurduklarına göre, Peker bir belgesel için kamera karşısına geçti. Pehlivan konuyla ilgili "Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış" ifadelerini kullandı.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi.
Evet, Sedat Peker’den bahsediyorum.
Öğrendim ki Peker, bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış.
Demem o ki...
Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle, Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak."
Video Haberler
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
En Çok Okunan Haberler
- Peker kamera karşısına geçti
- Müslüme'nin 'dedesi' hakkında yeni gelişme
- Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit
- Türkeş'in eşinden Bahçeli'ye sert sözler
- Okulların tatil edildiği il sayısı artıyor
- Getir ve Yemeksepeti'nden kurye kararı
- DSÖ'den korkutan Omicron açıklaması
- AKP'de büyük düşüş: Fark çift hanede!
- Valilikten motorlu kurye kararı
- Ayçiçek yağına zincir vuruldu