Barış Pehlivan yazdı: Sedat Peker'den yeni video

30 Kasım 2021 Salı, 10:24

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.

Pehlivan'ın "Arka Bahçe" adlı köşesinden duyurduklarına göre, Peker bir belgesel için kamera karşısına geçti. Pehlivan konuyla ilgili "Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle: