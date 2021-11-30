Barış Pehlivan yazdı: Sedat Peker'den yeni video

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Sedat Peker'in yeni bir video hazırlığında olduğunu açıkladı. Pehlivan, "Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2021 Salı, 10:24
Barış Pehlivan yazdı: Sedat Peker'den yeni video
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Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi aktardı.

Pehlivan'ın "Arka Bahçe" adlı köşesinden duyurduklarına göre, Peker bir belgesel için kamera karşısına geçti. Pehlivan konuyla ilgili "Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış" ifadelerini kullandı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Milyonlarca insan merak ediyor, desem abartmış olmam. Zira, neredeyse altı aydır yeni videosu yayımlanmıyordu. Son olarak da interneti kesildi. 

Evet, Sedat Peker’den bahsediyorum. 

Öğrendim ki Peker, bir belgesel için kamera karşısına geçmiş. Telefonla yapılan çekimde yeni ifşaatlarda da bulunmuş. Çizgi film tekniğinin ağırlıklı olduğu belgesel, bu yönüyle de Z kuşağını hedefliyormuş. Çok yakında izleyiciyle buluşacakmış. 

Demem o ki... 

Türkiye yakın tarihine ışık tutmayı amaçlayan belgeselle, Peker aylar sonra yeniden yüzünü göstermiş olacak."


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