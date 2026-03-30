Birleşik Kamu-İş'ten Ali Yalçın'a 'narkoz' tepkisi: 'Cumhuriyet’in temel kazanımlarına açık bir saldırı'

İktidara yakın Memur-Sen'in genel başkanı Ali Yalçın'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hedef alarak "Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor" ifadesini kullandığı konuşması büyük tepki çekmişti.

Yalçın'a bir tepki de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan geldi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu'ndan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın ifadelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SEVR'İ REVA GÖRENLERLE AYNI ZİHİNSEL ÇİZGİ"

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın kamuoyuna yansıyan açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Bu cumhuriyetin hangi koşullarda, nasıl bir yokluk ve yoksulluk içinde, emperyalizme karşı verilmiş destansı bir mücadeleyle kurulduğunu bilerek çarpıtıyorsunuz. Bu ülke, Sevr’i dayatanların parçalamak istediği bir coğrafyadan, halkın kendi iradesiyle ayağa kalkarak var edilmiştir. Bugün Cumhuriyet’e 'narkoz' diyen bir anlayış, bilinçli şekilde o gün bu millete Sevr’i reva görenlerle aynı zihinsel çizgiye düşmektedir. Siyasi iktidarla birlikte hareket ederek Cumhuriyet değerlerine karşı gerici bir hatta birleştiğiniz açıktır. Bu duruş ne sendikacılıkla ne de kamu emekçisinin hakkını savunmakla bağdaşır.

"TEMEL KAZANIMLARA AÇIK SALDIRI"

Kamu emekçilerinin haklarını savunmakla yükümlü bir konfederasyonun başında bulunan bir kişinin, toplumu ayrıştıran, kutuplaştıran ve siyasal iktidarın diliyle birebir örtüşen ifadeler kullanması kabul edilemez. 'Anadolu 100 yıllık narkozdan çıkıyor' şeklindeki sözler, Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve onun aydınlanmacı değerlerini hedef almakta; Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesini yok saymaktadır. Bu ifadeler, sadece tarih bilincinden uzak değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in temel kazanımlarına açık bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bir 'narkoz' dönemi değil; aksine bağımsızlığın, laikliğin, çağdaşlaşmanın ve halk egemenliğinin tesis edildiği bir aydınlanma devrimidir. Bu gerçeği çarpıtanlar, ya tarih bilmemekte ya da bilinçli bir şekilde Cumhuriyet değerlerini hedef almaktadır. Sendikacılık; iktidara yakınlık yarışına girmek, toplumu ayrıştırmak ya da ideolojik dayatmalar yapmak değildir. Sendikacılık; emeğin hakkını savunmak, tüm kamu çalışanlarını ayrım gözetmeksizin temsil etmek ve demokratik değerleri korumaktır.

"LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİ MÜCADELESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak altını çiziyoruz: Türkiye’nin ihtiyacı olan şey; Cumhuriyet’in kurucu değerlerine sahip çıkan, toplumsal birliği güçlendiren ve emek mücadelesini büyüten bir anlayıştır. Bizler, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyet’i hedef alan her türlü söylemin karşısında durmaya, kamu emekçilerinin onurlu mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

ALİ YALÇIN NE DEMİŞTİ?

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçen hafta sendika tarafından düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"'Yiğit düştüğü yerden kalkar' derler. Anadolu, 100 yıllık narkozdan çıkıyor. Yeni bir diriliş, yeni bir uyanış hamlesi yaşıyoruz. İradesi örselenmiş, tarihiyle bağı kesilmiş eski Türkiye yok artık. Yüklerinden kurtulan bir Türkiye var. Yeni Türkiye hamlesinde, Anadolu’nun horlanmış, itilmiş, dışlanmış evlatları var. Bu hamle karşısında; Eski Türkiyeciler, homo laikuslar, beşli çeteciler, meslek örgütü-sendika maskeli etki ajanları homurdanıp dursun. LGBT borazanlığı yapanlar, karatahtaları mora boyayıp küçücük çocuklara eşcinselliği özendirenler, okullardaki Ramazan coşkusunu hazmedemeyenler inlerinden çıkıp, nefret kusuyorlar. Milletin başörtüsüyle, şalvarıyla uğraşan islamofobinin Türkiye şubeleri, millete Fransız zavallılar istiyorlar ki, eski Türkiye geri gelsin; efendilerinin açtığı fay hatları kapanmasın. Milletin enerjisi, kaynakları; tefrikayla, kavgayla, terörle heba edilsin. Ne yaparlarsa yapsınlar, o fay hatları kapanacak."