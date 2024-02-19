Bitlis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bitlis'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bitlis'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bitlis Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bitlis'te Nesrullah Tanğlay Belediye Başkanı seçildi.
Bitlis 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
AKP
Göz Atın
Nesrullah Tanğlay
10.194 %43,81
HDP
Faruk İşlek
7.691 %33,05
SAADET
Yaşar Buhan
4.359 %18,73
İYİ PARTİ
368 %1,58
CHP
315 %1,35
DP
155 %0,67
DSP
98 %0,42
TKP
48 %0,21
BTP
42 %0,18
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