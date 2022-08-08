Bitlis'te valilik kararına rağmen AKP, üye kayıt standı açtı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler “parti devleti” tartışmasına neden oldu. Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği’yle Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından kurtuluş programı kapsamında kent meydanında konser düzenlendi. Konser alanına valiliğin yasak kararına karşın AKP’nin üye kayıt standı açması dikkat çekti.

Kentte resmi kurum ve kuruluşlar dışında etkinlik yapmak, stant açmak, broşür dağıtmak gibi her türlü faaliyetin Bitlis Valiliği tarafından 2-16 Ağustos tarihleri arasında yasaklandığını anımsatan CHP Bitlis İl Başkanı Mehmet Cahit Geylani, duruma tepki gösterdi. Geylani, “Bu çifte standarttır. Ülkeyi parti devletine çevirdiler” ifadesini kullandı.