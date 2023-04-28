Bitmeyen konak!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 03:00

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yeni hükümet konağı için ilk adım 2018’de atıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği yaptırılacak olan hükümet konağı inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin yapım ihalesi 15 Ağustos 2018’de gerçekleştirildi. Ancak ihale, tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edildi.

Konak için 14 Haziran 2021’de ikinci kez ihale yapıldı. Rıdvan Pamukci A.Ş. ile Besa Yapı, ihaleyi 23 milyon 580 bin TL’ye aldı. 26 Temmuz 2021’de inşaat başladı. 530 günde tamamlanması planlanan ve kaba inşaatı biten binada çalışmalar durdu. Terk edilmiş görünümdeki binanın duvarlarında dökülmeler başladı.

(Vehbi Bakırlıoğlu)

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Yılbaşında bitecek denilmişti. Ancak ocağa kadar çalışma olmuş sonrasında ise müteahhit bırakıp gitmiş” dedi.