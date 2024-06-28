Bitmeyen yargılama: 4 kez beraat eden Pınar Selek davasında yeni gelişme

Yayınlanma: 28.06.2024 - 16:23

Güncelleme: 28.06.2024 - 16:23

İstanbul Eminönü’ndeki Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyolog-yazar Pınar Selek'in daha önce 4 kez beraat ettiği, bir kez de hakkındaki hükmün bozulduğu davaya, bugün İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya Fransa’da yaşayan Pınar Selek ile yurt dışında olduğu kaydedilen Abdülmecit Öztürk katılmadı. Duruşmaya Pınar Selek’in babası Alp Selek ile Fransa Barosu’ndan çok sayıda avukat katıldı. Selek'in avukatları ile hak savunucuları da mahkemede hazır bulundu.

Abdülmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil, müvekkilinin hakkında çıkarılan yakalama kararının hukuksuz olduğunu belirterek kaldırılmasını talep etti.

INTERPOL'DEN DOSYAYA YENİ BELGE

Pınar Selek'in avukatı Bahri Belen, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı tarafından dosyaya bir belge eklendiğini belirterek, "3 Haziran 2024 tarihli bir evrak dosyaya ulaştırılmıştır. Belge, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Bu yazı bizim dosyamıza konulmuş. Bizim bu davanın başından beri söylediğimiz önemli bir hususu teyit eden bir yazı. Davanın başından beri diyoruz ki Selek ile ilgili yalan belgeler yazışmalar dosyaya konuldu çünkü yargıyı etkilemek isteyen güçler var" dedi.

"AKADEMİZYEN OLDUĞU İÇİN"

Avukat Belen, söz konusu belgede, Pınar Selek'in Fransa'nın Nice kentinde PKK'nın düzenlediği bir etkinliğe katıldığının belirtildiğini kaydederek, söz konusu buluşmanın Selek'in akademisyen olarak çalıştığı okulun göçlerle ilgili bir etkinliği olduğunu ve tarihinin ve yerinin belli olduğunu ifade etti.

DURUŞMA 8 AY SONRAYA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Pınar Selek hakkındaki gıyabında tutuklama kararının devamına karar vererek, Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne SİDAS Sözleşmesi uyarınca yazılan istinabe evraklarının hangi aşamada olduğu hakkında bilgi verilmesi için müzekkere yazılmasına ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki yakalama emrinin devamına karar vererek duruşma 7 Şubat 2025' erteledi.